Tellijale

Elamu asub Valga spordihalli läheduses linnapargi ääres. Sellel on oma koht Kõivu näidendis «Tagasitulek isa juurde», mille tegevuspaik on maja teine korrus. Lapsepõlve suures osas Valgas veetnud Kõiv on elanud ka Ernst Enno, Aia ja Köie tänavas.

Praegu leiab laguneva maja õuelt aga hunniku prahti. «See suur kogus prügi tekkis sinna suvel,» rääkis anonüümseks jääda sooviv valgalanna, keda maja hääbumine kurvastab. «Piinlik lugu. Vastas on spordihalli parkla. Liikumist on päris palju. Nii ilusa koha peal, et karju appi. Teeb nukraks, et kõik on siit lahkunud. Kunagi olid majas noored, loobiti suveõhtutel palli. Välisukse kõrval seina peal on siiani korvirõngas.»