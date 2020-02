Hakid ja varesed võtavad linnas võimust

Tellijale

Eriti hull tundub olukord olevat kahel Pedeli puhkeala serval asuval kalmistul. Lähedal elav valgalane Tiiu Alekõrs ütles, et kalmudele ei saa isegi enam küünlaid põlema panna, sest linnud võtavad need endaga kaasa ja maiustavad siis nendega. Naise sõnutsi pidavat linnud käima rüüstamas ka elumajade peenraid.

Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama möönis, et vallavalitsuselegi on laekunud kaebusi lindude pahategude kohta. «Varesed ja hakid tekitavad probleeme teisteski linnades, mistõttu on valla keskkonnaspetsialist uurinud ka võimalikke lahendusi.»