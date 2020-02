Anneli Ott: Kagu-Eesti vajab nii noori kui kogenud asjatundjaid

Kagu-Eesti regionaalprogrammi väljatöötamine on olnud pikk protsess. Mul on hea meel, et nii valitsuse kui ka riigikogu liikmed mõistavad selle toetuse vajalikkust, et tõsta piirkondliku ettevõtluse aktiivsust, suurendada tööhõivet ning parandada kohalike inimeste üldist heaolu.

Esimese etapina said Kagu-Eesti ettevõtjad möödunud aastal taotleda toetust uuteks investeeringuteks, tootlikkuse parandamiseks, uuendusteks ja tootearenduseks või turundus- ja müügitegevusteks. Aasta lõpus avalikustati need 13 projekti, mis rahastust said. Viis projekti Valgamaal, neli Põlvamaal ja samuti neli Võrumaal. Need on ettevõtted, kes on põhjendanud oma arengusoovi ning võiksid olla majanduse elavdajad. Olen veendunud, et riigi panus annab kohalikele ettevõtetele hoo sisse, kuid selleks, et hoog ei raugeks, on vaja ka kvaliteetset tööjõudu.

Ettevõtete edukus sõltub väga suurel määral just tööjõust. Mitmel kohtumisel on ettevõtjad ka ise tõdenud, et laienemisplaanide tegemist takistab motiveeritud ja haritud spetsialistide puudus. Just sellest tagasisidest tulenevalt töötati koostöös omavalitsustega välja Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusabinõu, mida võib kasutada nii eluruumide soetamiseks kui ka remondiks. Ikka selleks, et tagada peredele head elutingimused ning aidata kaasa elanike arvu püsimisele.

Kuna paljudel noortel käib pealinnas kodu üürimine või ostmine üle jõu, siis usun, et see võiks olla noorele inimesele üks ajend, miks eelistada elukoha valikul Kagu-Eestit. Hea, kui on ka naasjaid ja neid, kes on pakutavate tingimuste tõttu nõus oma elu Eesti äärealale sättima.

Kinnisvaramaaklerid on toonud näiteid, et majad, mille läheduses olevad kruusateed on saanud mustkatte, on leidnud kiiresti ostjad.

Siiralt usun, et töökoht konkurentsivõimelise sissetulekuga ettevõttes, eluasemetoetus spetsialistidele ning suurepärane elukeskkond muudavad piirkonna noorte jaoks atraktiivsemaks ja toovad Kagu-Eesti kaardile tagasi.

Mõistagi ei tule muutus üleöö, kuid riigi loodud regionaalprogramm pakub siiski olulist tuge. Selle abil investeeritakse piirkonda järgmise nelja aasta jooksul neli miljonit eurot. Muidugi pole see piisav ega lahenda kõiki probleeme ning seetõttu peame töötama järjepidevalt, et leida parimaid lahendusi. Juba kevadel on riigieelarvestrateegia läbirääkimistel plaanis leida lisaraha Kagu-Eesti toetusprogrammi eelarvesse.

Igal kevadel väljendavad kagueestlased suurt muret kehvas seisukorras kruusateede pärast ning kuna tänavune talv on olnud erakordselt soe, räägitakse poristest ja auklikest kruusateedest veelgi rohkem. Hiljuti käsitles seda teemat ka Lõuna-Eesti Postimees ning seetõttu otsustasin seda siin veidi põhjalikumalt lahata.

Esiteks pole riigi toetusfondi raha omavalitsustele vähenenud, vaid olnud viimased aastad stabiilselt 29,3 miljonit eurot.