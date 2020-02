Otepää vallas töötab uus spordispetsialist

Tanel Allas on pärit Võru linnast. Ta on lõpetanud Eesti Spordigümnaasiumi ning 2001. aastal Sisekaitseakadeemia korrektsiooni erialal bakalaureusekraadiga. Tanel on olnud Eesti Noortekoondise liige kaugushüppe alal. Töötanud on ta mitmetes sisejulgeolekut tagavates riigiasutustes, viimati maksu- ja tolliametis ning Politsei- ja piirivalveametis nii tavatööl kui ka erinevate allüksuste juhina. Tanel on tegev ka erasektoris – taluturism Paganamaal, tegevusaladeks on veel kütte- ja kaminapuude tootmine ning kinnisvara hindamine.