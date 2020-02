Lastekaitsjad ärgitavad lastele internetis eeskuju näitama

Tänapäeva tehnoloogia pakub erinevatele põlvkondadele lõputult võimalusi, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel. Nutiseadmes ja internetis suhtlemine on paljude igapäevane tegevus ning sageli kulub sellele täiesti märkamatult suur hulk aega. Lapsed õpivad sellest, mida näevad ja kogevad. Seega toimivad nii õpetaja kui lapsevanema kasulikud õpetussõnad vaid juhul, kui täiskasvanud ka tegelikult oma sõnade järgi käituvad.

Lastekaitse Liidu ajakirja “Märka Last” Targalt internetis erinumbris kirjutab politseileitnant Maarja Punak, et ta on eelmisel aastal sotsiaalmeedias toimuvale tagasi vaadates hoopis enam mures täiskasvanute kui noorte käitumise pärast. „Mis saab sellest noorte põlvkonnast, kes hoolimatutest täiskasvanutest ümbritsetuna kujundab enda väärtusmaailma? Selle ees on mul hirm,“ kirjutab ta. Ühtlasi kinnitab ta, et lapsevanem saab enda käitumise, hoiakute ja põhimõtetega oluliselt mõjutada noore kujunemist hoolivaks, kõiki aktsepteerivaks ja ka iseennast armastavaks inimeseks.