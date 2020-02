Elron sõidutab 24. veebruaril presidendi külalised Viljandisse vastuvõtule

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selgitas, et 24. veebruari sõidugraafiku muudatused puudutavad üksikuid pärastlõunaseid väljumisi Tallinna-Rapla ja Tallinna-Viljandi liini reisidel: „Muudatused on üksnes paariminutilised, muudetud sõiduplaani leiavad reisijad meie kodulehelt elron.ee ning ooteplatvormide infostendidelt.“

Vabariigi aastapäeva erirongis saavad külalised soetada heategevusliku pileti. Kogu annetuse piletisumma läheb SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse patsientide toetuseks, et aidata kaasa selja- ja peaaju kahjustusega inimeste liikuma aitamisele.

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron all tegutsev riigile kuuluv ettevõte. 2019. aastal tehti Elroni rongidega ligi 8,3 miljonit sõitu.