Valgas tuleb avalik arutelu keskväljaku tulevikust

Arutelu viib läbi Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudeng Ann Kristiin Entson, kes oma magistritöös tegeleb demokraatliku ruumiloomega. Tema töö eesmärk on tuua Valga keskväljak linlaste seas aktiivsemasse kasutusse ja pakkuda ettepanekuid väljaku ning seda ümbritseva hoonestuse edasisteks kasutusvõimalusi. Töö oluliseks osaks on koostöö kohalike inimestega, viies nendega läbi töötubasid ning arutelusid, andes kohalikele endile võimaluse öelda, mida nad päriselt keskväljakule soovivad.

Kohalike elanike kaasamine on avaliku ruumi loomises väga oluline, sest just kohalik on lõpuks selle ruumi kasutaja ja kes muu oskaks paremini öelda, milline võiks avalik ruum tulevikus olla, kui kohalik ise. Koos kohalike elanikega ruumi luues saadakse tulemus, mida inimesed päriselt vajavad ja kasutada tahavad.

Valga keskväljak on hea näide sellest, kuidas pelgalt heast arhitektuursest projektist ei piisa selleks, et valgakas seda kohta kasutama hakkaks. Lisaks on vaja mõelda sellele, miks inimesed siin üldse käia tahaksid ja mis siin teha on. Selle jaoks on tarvis aga kohalike elanikega suhelda ja anda neile võimalus kaasa mõelda ja tegutseda.