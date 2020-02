Heategevuslik algatus toob koolidesse tagasi kummikeksu ja footbag’id

Projektiga Vahetund.ee saab liituda iga kool kodulehel www.vahetund.ee, misjärel kaardistatakse koolis olevate 1.–4. klassi õpilaste arv ning annetajate abiga paigaldatakse siis kooli hoiukastid koos mänguvahenditega. Eesmärgiks on muuta laste vahetunnid taas aktiivsemaks ning juba praeguseks on tänu projektile koolides üle 22 000 kehaliselt aktiivsema lapse.

„Projekti Vahetund.ee eesmärk on pakkuda aktiivset tegevust vahetundideks, et tekiks alternatiiv nutiseadmetele, lisaks füüsiline aktiivsus, mis on vajalik, et laps oleks jälle vastuvõtlikum õppeainete omandamisele ning läbi mängu areneks ka teistega arvestamise oskus ning omavaheline suhtlemine,“ selgitas Abel.

Heategevuslikus projektis lööb transpordipartnerina kaasa ka DPD Eesti. „Peresõbraliku ettevõttena on laste aktiivsuse tõstmise toetamine üks põhimõtteid, mida idee algatajatega kindlasti jagame ning lisaks tundus Vahetund.ee projekt meile kohe väga südamelähedane, kuna enamik DPD töötajatest on kasvanud ajastul, kus nutiseadmete asemel oli peamiseks koolikaaslastega lävimise viisiks vahetu suhtlemine ja seda tihti läbi mängude ning footbag´de ja keksukummidega. Seega meenus paljudele meist koheselt endi kooliaeg,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „Meie soov on, et meie lapsed saaks ka aimdust ja mõistaks, et lisaks nutiseadmetele on palju toredamaid, aktiivsemaid mooduseid ühiseks aja veetmiseks.“