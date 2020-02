Politsei pidas Valgas kinni röövimises kahtlustatavad mehed

Kagu jaoskonna juhtivuurija Tiit Melts kirjeldas, et kurjategijad lukustasid lahkudes väljastpoolt korteri ukse ning jätsid vägivalla tagajärjel tervisekahjustusi saanud eaka naise abitusse seisundisse. „Kuivõrd viga saanud naine ei saanud korterist väljuda ega endale abi kutsuda, jõudis abi temani alles järgmisel päeval, mil lähedased eaka kannatanu korterist luku tagant leidsid,“ kirjeldas Melts kurjategijate ükskõiksust ja jõhkrust. Ta lisas, et eakas naine viidi haiglasse ning politsei alustas juhtunu üksikasjade selgitamiseks kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb röövimist, mis on omakorda toimepandud grupiviisiliselt ning sissetungimisega.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Ainar Koiki taotlusel vahistas Tartu maakohus kuriteos kahtlustatavad. „Kahtlustatavate puhul on oht, et nad jätkaksid vabaduses kuritegude toimepanemist. See, et kuritegu pandi toime üksinda elava eaka inimese suhtes, annab alust arvata, et nad ei kohku millegi ees ning nende poolt on uute kuritegude toimepanemise risk tavapärasest kõrgem,“ sõnas Koik.