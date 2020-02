Tormituul rebis Rõuge kirikutornist tükke lahti

Tellijale

«Täna (esmaspäeva – toim) hommikul selgus, et tornikiivri katuseplekk on päris suures ulatuses lahti tulnud,» rääkis EELK Rõuge Maarja koguduse õpetaja Mait Mölder. «Sulgesime perimeetri, sest lubatakse tormi jätkumist ja siin on ohtlik. Teavitasime ka kõrval asuvat põhikooli, et lastele, kes on alati kirikuhoovist läbi käinud, on see praegu suletud.»