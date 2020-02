Andrus Lepikov: mis meist saab?

Aastaid on meie haridussüsteemis olnud probleem tugispetsialistide puudusega. Igal koolitöötajate kohtumisel on jutuks logopeedide, psühholoogide ja tugiisikute puudumine, kuid midagi ei muutu. Neid ei ole jätkuvalt ning raha nende palkamiseks samuti mitte.

Õpetajad on üha rohkem kurnatud ning erivajadusteta õpilased – rääkimata andekatest lastest – saavad üha vähem tegeleda teadmiste omandamisega.

Karistusõiguse ajalooga kursis olevad inimesed teavad 1960ndatel Rootsis järele proovitud «kaasava vangistuse» eksperimenti. Kriminaalkurjategijaid püüti sotsialiseerida, hoida neid ühiskonnas tavaliste inimeste keskel, neile määrati tugiisikuid. Seoses kuritegevuse kiire kasvu ja üha laialdasema levikuga lõpetasid rootslased eksperimendi kiiresti, kuigi teoreetiliselt pidanuks see kaasa tooma ühiskonna, kus sadistlik sarimõrvar hoolitseb kodutute loomade eest ning paadunud varas kogub haigete laste heaks annetusi. Teooria kõlas kaunilt.

Lihtsustatult lähenedes on selge, et Tõrva vald peaks Ala põhikooli sulgema, annaks see ju umbes 200 000 eurot kokkuhoidu. Teiste valla koolide pedagoogid ohkavad kergendatult: seekord ei ole nende koolid ohus.