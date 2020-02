KIRI: Elame muutuste kiirteel

Pooled lastest on keelekümblusklasside õpilased. Keelekümblust on meil praktiseeritud enam kui paarkümmend aastat. Väärtustame vene kogukonda, kuid põhisuund on eesti keele õpe. Keelekümblusklassides käib kogu tegevus eesti keeles. Oleme samas väga uhked, et Valgas on võimalus valida õppekohaks ka tavaklass, kus rohkem õppetööd vene keeles. Õpetame lapsi tundma Eesti sümboolikat ning traditsioone, säilitades laste rahvuslikku identiteeti. Valgas on kasvamas tendents, et muukeelsed vanemad panevad lapsed eesti koolidesse, kasutades keelekümblusklasse justkui hüppelauana eestikeelse haridustee jätkamiseks.