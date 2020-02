Eestlaste seas populaarne Valka kaubakeskus laieneb

Põhja-Läti ajaleht Ziemeļlatvija kirjutas mullu augustis, et nende poole pöördus kohalik Valka elanik, kes soovis teada, miks on Walki ostukeskuse juurde üles seatud aed. Üks kohalik oli häiritud, et uus hooneosa tõkestab vaate üle tee paiknevale tiigile, kus on ilus purskkaev. Ajalehe poole pöörduja aga küsis, kas sellise ehituse puhul ei tuleks ehitajal kohalikelt elanikelt nende arvamust küsida. Valka kihelkonnaduuma esindaja vastas, et omavalitsusel ei ole põhjust ehitusluba mitte anda. Ta lisas, et avalikud konsultatsioonid tuleks korraldada juhul, kui ehitusel on oluline mõju keskkonnale.