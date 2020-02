Tellijale

Võru gümnaasiumi õpilasfirmad said kaks auhinda. Korduvkasutatavaid vatipatju valmistav Idüll kuulutati sotsiaalselt vastutustundlikuks firmaks. Tasuks oma tubliduse eest said Võru noored võimaluse kasutada just taoliste ettevõtete võrgustiku pakutavaid nõuandeid. Puidust teatrikotte tegev Taleio sai aga mitmekülgselt silmapaistva soorituse eest laadal auhinna Nordealt.