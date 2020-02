Vald keelas Ahja spordihoone tribüünide kasutamise

Tellijale

Spordihoonet kasutab ja haldab Friedebert Tuglase nimeline Ahja kool ja selle omanik on Põlva vald. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) esindaja sõnul on just omaniku kohustus selliseid konstruktsioone regulaarselt kontrollida ja puuduste ilmnemisel koostöös spetsialistidega vead parandada.