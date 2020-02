Erihooldekodu rajamise plaan Põlvasse vähemalt esialgu seiskub

Abivallavanem Martti Rõigase selgitusel näeb detailplaneering ette kinnistul vähemalt kolmekorruselise ehitise rajamist – AS Hoolekandeteenused aga on võtnud plaani kahekorruselise hoone püstitamise.

«Olen aru saanud, et AS Hoolekandeteenused on olnud huvitatud just detailplaneeringuga krundist, sest neid seob ajaline raamistik. Uue detaiplaneeringu kehtestamiseks võib ju kuluda kuni poolteist aastat, sest välistatud ei ole vaidlustamised. Vallal uut detailplaneeringuga krunti pakkuda ei ole – küll võivad kõne alla tulla mõned erakrundid,» sõnas Rõigas.