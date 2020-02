Hector ajas vormi selga

«Meie teenistuskoer Hector võtab tööd eriti tõsiselt ja on peremehe eeskujul patrulli minekuks ka vormi selga ajanud,» võib lugeda meeleoluka pildi alt.

Lähemal uurimisel selgub siiski, et pildi tegija on tabanud ära momendi, kui koer on asendis, mis loob illusiooni, nagu oleks tal seljas vorm. Tegelikult toetab loom pea vormis kahejalgse kolleegi õlale.