Põlvas kuulutati koprad lindpriiks

Põlva vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Annely Eesmaa kirjeldusel on koprad ujumiskoha vahetus naabruses langetanud puid, kahjustanud puutüvesid ning tõkestanud tammidega sissevoolud. Kobraste tekitatud urud on muutunud inimestele ohtlikuks, tekkinud on liigvesi ning mõjutatud maastiku ilme.