Võru džässiklubi alustab sel reedel oma kuuenda hooajaga

Klubi avakontserdil astub üles Elina Hokkanen Band. Elina Hokkanen on Eesti laulja, kelle looming hõljub pop-jazzi piiridel just nagu ta isegi. Elinal on tugev klapp popmuusikaga juba lapseeast alates, aga õpingud on temas süvendanud armastust ka jazzmuusika vastu. Kahe žanri kombinatsioon ja lisaks laulude eluline sisu paneb muusikat kuulatama ka kõige kaugema muusikasõbra. Laval on Elina Hokkanen (vokaal), Artis Boriss (klahvpillid), Ilmārs Priede (bass) ja Kristjan Mängel (löökpillid). Kontsert algab kell 20 ning toimub Stedingu kohvikus.