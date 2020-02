Otepää kandis lidub saunade vahet 900 võistlejat

Tellijale

«Võistlejaid on pisut vähem kui varem, aga osalejate turvalisuse kaalutlustel otsustasime panna sellise piiri,» ütles asutuse Otepää Kultuurikeskused juhataja Jorma Riivald. Saunamaraton saab teoks koostöös saunaomanikega ja ka nendelt on Riivaldi sõnul tulnud tagasisidet, et osalejate arv peaks olema fikseeritud ja jääma mõistlikkuse piiresse. Vastasel juhul ei ole võimalik hoida saunasid kuumadena ning kannatab sauna maine, lisas ta.