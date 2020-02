Kaimo Tamm ja Kristiina Palu avasid eelmisel aastal Otepää lähedal Nõuni külas kaupluse. Pärast aastat tegutsemist ütlevad nad, et seni on üle ootuste hästi läinud.

Valgamaal Nõuni külas mullu maapoe avanud Kristiina Palu ja Kaimo Tamm ütlevad, et tööd on palju olnud. See aga ei heiduta neid: nad teavad, et peab tööd tegema, tuleb ka klient.