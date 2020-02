Tasuta bussisõit sunnib jaamale peale maksma

Võru bussijaam on praegu avatud 11 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. Arvo Meeks

Tasuta bussisõit maakonnaliinidel on piletimüüki Võru bussijaamas nii palju vähendanud, et teenust pakkuv OÜ Cargobus on sunnitud kassa lahtiolekuaegu lühendama ning koondama ühe töötaja. Seda juhul kui bussijaama omanik OÜ Evoler ei leia kulude katteks umbes 13 000 eurot aastas, mida viimane küsib omakorda omavalitsuselt.