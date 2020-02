Kriisis Valga-Valka korvpallimeeskond ootab Valga vallavolikogult rahastust

Meeskond pidas eile õhtul kriisikoosoleku. Läti Delfi vahendas, et just seal teatasid meeskonna mängijad Emils Kruminš ja Rodrigo Bumeisters, et lähevad vastavalt Riia VEF-i ja Jurmala meeskonda. Klubi juhtkonda kuuluv Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis lausus, et tegelikult otsustasid mängijad juba enne koosolekut tiimist lahkuda.

Krauklise sõnul on võlgades klubi arvestanud Valga vallavalitsuse lubatud 33 000-eurose toetusega, kuid seda pole seni saabunud. Kompromissina olevat jutuks tulnud ka 22 000 eurot. Mängijad pole puudujäägi tõttu pikalt palka saanud.

Ootavad Valga otsust

«Nüüd sõltub Valga poolest, kas nad leiavad täna selle raha. Margus Lepikult tuleb küsida, kas nad saavad midagi teha. Kui nad seda raha ei saa, ei ole nad valmis homme mängima. Ja minu arusaamise järgi: kui nad homme ei mängi, on see hooaeg läbi. Kui raha saame, on võimalik mängida hooaja lõpuni,» ütles Krauklis täna hommikul.

Homme peaks meeskonda ees ootama kohtumine Tallinna Kalev TLÜ-ga.

Lahkunud on ka serblasest treener Marko Zarkovic. Krauklise sõnul on abitreener Michal Hlebowicki valmis ohjad üle võtma. «Kui rahamured lahendame, siis on meil uus treener olemas,» lausus Krauklis.

«Loodan, et Valga leiab selle raha täna. Mängijad ütlesid, et kui klubi raha ei saa, siis nad ei mängi,» lisas Krauklis.

Vallavanem kutsus vastu pidama

Valga vallavanem Margus Lepik lausus täna õhtul, et niikaua, kuni vallalt toetust ei tule, on seis keeruline. Eelkõige puudutab mure mängijaid, kes ootavad oma tasu. «Kuna volikogu otsust ei tule enne 28. veebruari, otsib klubi variante, kuidas vahepealne aeg ära mängida. Võib-olla on vaja mõni mäng ka vahele jätta. Otsus, kas hommeõhtuse mängu peab vahele jätma, tuleb ilmselt homme.»

Valla eelarves on reserveeritud kompromiss-summa 22 000 eurot, mis ootab volikogu kinnitust. Esialgu on raske ennustada, kas toetuse andmine saab enamuse toetuse. «Tõde saabub siis, kui volikogu hääletab.»

Lepik sõnas, et hooaja poolelijäämine on tõenäoline, aga veel on vara alla anda. Ta kohtus täna mängijatega ja selgitas olukorda. «Ütlesin praegu klubi juures, et ärge visake püssi põõsasse, proovime veel variante leida. Nii pikk tee on käidud, et ühe otsusega kõike lammutada on väga lihtne, aga pärast üles seda enam ei ehita. Ütlesin neile, et volikogu otsus tuleb 28. veebruaril ja niikaua on vaja vastu pidada. Ilmselt homme hommikuks nad teatavad oma otsuse, mis juhtub.»

Mängijate otsusest sõltub Lepiku sõnul homne mäng. «Ülejäänu on juba klubi teha, kas ja kuidas saab jätkata. Mängijaid on veel, on noori, kuidagi saab jätkata.»