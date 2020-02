Valgas on üle tuhande tühja korteri

Ülevaate Valga muinsuskaitseala olukorrast andis kohtumisel Valga vallaarhitekt Jiri Tintera. “Oleme läbi viimas valla korterelamute uuringut ja juba esimesed tulemused näitavad, et Valgas on üle 1200 tühja korteri. Kõige rohkem on alakasutatud kesklinnas paiknev muinsuskaitseala piirkond”, rääkis Tintera.

Rahvastiku vähenemisega on Valgast lahkunud arvukalt elanikke, kellest jääb maha tühi ja kasutuseta elamispind. Kinnisvara rohkus tingib selle madala hinna, mistõttu pole see pankadele sobiv laenu tagatiseks. Kui kinnisvara tagatisel laenu ei saa, pole aga omanikel võimekust hooneid korrastada. Tulemuseks on palju halvas seisukorras ja pooltühje hooneid linnapildis, millest suur osa asub just kesklinna muinsuskaitsealal miljööväärtuslikus puitasumis. Sageli on korterid sellistes majades seotud keeruliste omandisuhetega, mis takistab vallal probleemiga tõhusalt tegeleda.