Räpina uisupaarid jäävad külmakraadide ootele

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul on projekti eesmärk aidata kaasa laste liikumisharrastusele ning pakkuda võimalusi erinevate aladega tegelemiseks. "2017. aastal lõpetasime eduka projekti, mille raames said kõik maakonnad täiskomplektid laste suusavarustust. Positiivne tagasiside julgustas EOK toetajate toel viima ellu uut spordivarustuse kinkimise programmi. Meie talvede heitlikke ilmasid arvestades ei ole paljude perekondade jaoks talispordivarustuse soetamine ilmselt esimene valik ning see on ka üsna kulukas. Seetõttu jätkati projekti uiskudega ning iga maakonna spordiliit valis välja nende maakonnas spordibaasi või kooli, kus uiske saab laenutada," ütles Lusmägi.