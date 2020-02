Kunksmoor astub võrulaste ette

Aino Perviku muinasjutuline lugu räägib üksikul saarel elavast ja lorilaule armastavast kiitsakast Kunksmoorist ning tema ümarast kaaslasest kapten Trummist. Nad saavad sõbralikult ja rahumeelselt läbi päevani, mil hakkavad mängima täringumängu «Reis ümber maailma». Solvumisest alguse saav sündmusteahel toob kaasa muret ja sekeldusi. See on lugu sõprusest, armastusest ja looduse olulisusest ning keskkonna hoidmisest.

«Mind kõnetab selle loo juures inimlik tähelepanemise ja looduses oleva tarkvara avastamine ning hoidmine. See on ju ajatu lugu pärimusest ja sõbralikest krutskitest. See on tänapäevane lugu igihaljast armastusest, mida me kõik vajame ja mida me kõik kohustume hoidma,» ütles lavastaja Tarmo Tagamets.