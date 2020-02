Siim Saavik: sulgemiste võidukäik?

Varsti võib tegutsemisloa äravõtmise tõttu uksed sulgeda Rõuge vallas asuv Krabi kool. Sulgemisoht on õhus ka samas omavalitsuses asuva Misso ja Tõrva vallas oleva Ala kooli puhul. Lisaks on meediast käinud läbi vaidlused Põlva lähedal Rosmal asuva Waldorfi kooli vajaduse üle. Ühtegi nendest kinni pole veel pandud, kuid kui vaadata lähima viisaastaku plaani, siis ma enam nii kindel ei oleks.

Tõenäoliselt selline areng paarikümne aasta jooksul ka aset leiab. See võib olla paratamatus, kui piirkond vaikselt, kuid kindlalt elanikest tühjaks voolab. Paratamatu on seegi, et maakoolide sulgemisega kiirendatakse seda protsessi veelgi. Lähedal asuv koolimaja on oluline magnet, mille järgi teeb noor pere otsuse, kas tasub sinna kanti oma pereelu sisse seada või mitte. Kui võimalikust uuest kodust pole paarikümne kilomeetri raadiuses ühtegi kooli, hakatakse vaatama ikka suuremate keskuste suunas. Teadupärast pole ju ka maakonnaliinide bussisõidugraafik alati kõige paremini reaalsete vajadustega kooskõlas.