Galerii ⟩ Mida ootavad valgalased keskväljakule: mugavamad pingid, spaa, vutikasvandus

Tellijale

Entson selgitas, et on põline Tallinna tüdruk, ent oma magistritöö, mis tegeleb demokraatliku ruumiloomega, on sidunud Valgaga. «Tulin eelmisel jaanuaril esimest korda pikemalt Valka. Korraldan siin suvel 500 arhitektuurinoorele suvekooli, mida oleme eelmisest aastast saadik teinud. Sellega seoses olen hakanud Valgas tihedamalt käima. Sügisel tekkis äratundmine, et tahan ka magistritööd Valgast teha. Teha see kohast, kus saan midagi päriselt teha. Suuremates kohtades on see palju raskem. Valga kontekstis räägitakse palju tühjadest hoonetest, lagunemisest, lammutamisest. Aga siin on positiivseid külgi palju.»