Maanteemuuseum kuulutas välja loomekonkursi

Nutimaailma pealetung haarab üha rohkem liiklejate meeli, mistõttu linnatänavail klapid peas liiklemine ja autoroolis nutitelefoni näppimine on muutunud tavapäraseks nähtuseks. „Ohutuks liiklemiseks tänaval on vajalik kasutada nii nägemis- kui kuulmismeelt,“ avas konkursi probleemteemat maanteemuuseumi programmijuht Kerle Kadak. „Näiteks teed ületades ei piisa ainult ringi vaatamisest – suure kiirusega lähenevat sõidukit on sageli enne kuulda ja siis alles näha. Kui kuulmismeel tänaval välja lülitada võib kõrvaklapid peas liikleja ohtu seada nii enda kui ka teiste elud,“ lisas ta.

Konkursi eesmärgiks on panna noored esmalt vaatlema ja uurima liikluskäitumist oma ringkonnas, kui suur on sõprade, koolikaaslaste jt harjumus kasutada kõrvaklappe liikluses, ning pakkuma sellele omapoolse lahenduse, kuidas sellist käitumist muuta ja ennetada. „Loovtööna ootame noortelt valikuna kas õppeprogrammi, liiklusohutuskampaaniat, lühifilmi, mängu või mõnda tehnilist lahendust,“ lisas Kadak. Konkursitöö võib teha kooli loovtööna juhendaja käe all, meeskonnatööna või individuaalselt, kuid oluline on teha seda ohutult.