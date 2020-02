Valga vald kuulutas välja hanke kahe korterelamu rajamiseks

Kaks uut üürimaja on mõeldud nii eakatele kui lastega peredele. Sealhulgas on kahe maja peale viis korterit mõeldud spetsiaalselt liikumisraskustega (ratastooli kasutajad) isikutele. Eluruumid on kavas sisustada sanitaartehnika ning köögimööbli ja -seadmetega. Mõlemasse üürimajja on kavandatud ruumid kohapeal sotsiaalteenuste korraldamiseks ja elanike ühistegevuseks. Vald loodab uutes majades eluaset pakkuda 70–80 inimesele.