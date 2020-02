Tõrva valla eelarve keskendub investeeringutele

Valla kodulehe andmeil on eelarve suurim tuluallikas üksikisiku tulumaksu summas 4,65 miljonit eurot. Kaupade ja teenuste müügist laekub 371 000 eurot ning erinevate riiklike toetustena 3,5 miljonit eurot.

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud kokku 8,5 miljonit eurot, millest 4,9 miljonit on seotud personalikuludena. Suurima kuluosa eelarvest moodustab jätkuvalt kulu hariduse valdkonnale, mis käesoleval aastal on kogueelarvest 56%.