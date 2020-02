Uus kindlustuslahendus muudab kasutatud auto ostu turvalisemaks

Auto ost eraisikult on siiani alati tähendanud ostjale teatud riski. Uus kindlustuslahendus võimaldab aga osta ja müüa kasutatud autosid kaitsega, mis on mõeldud riskide maandamiseks võimalike tehniliste probleemide korral.

If Kindlustuse partnersuhete osakonna juhi Valdeko Kübarsepa sõnul kehtis kasutatud autode ostul seni olukord, et kindlam oli osta sõiduk autofirmast, kes pakkus enda poolt näiteks pooleaastast või aastast garantiid võimalike probleemide vastu. Suur osa autosid aga ostetakse eraisikutelt ja neile pole seni sobivat teenust olnudki.

„Töötasime koos Auto24-ga välja tehnilise rikke kindlustuse, millega eraisik saab kindlustada oma sõiduki peamiste tehniliste probleemide vastu. Kindlustada saab sõidukit vastavalt soovile kas poole aasta või aastase perioodiga ning kindlustuse saab osta ükskõik kumb: auto müüja või ostja. Müüja poolt kiirendab see müügiprotsessi, teiselt poolt on aga ostjal võimalik saada sõiduvahend, mille osas on tal kindlustunne, mitte kahtlused ja kõhklused,“ selgitas Kübarsepp.

„Kui tavalise automüügi korral teostatakse ostueelne kontroll ja hindamisakt, siis kulu neile on ligikaudu paarsada eurot. Uue lahenduse puhul saab samasuguse hinnaga kaasa lisaks ka tehnilise rikke kindlustuse. See annab kindlasti parema võimaluse autot eraisikuna müüa,“ ütles Valge ning lisas: „Kui aga autol ilmnevad ülevaatusel probleemid, saab maksja (olgu selleks siis ostja või müüja) kindlustusmakse eest raha tagasi. Kogu protsess annab ostjale kindlustunde, et auto korrasolek ei ole ainult tema probleem. Usume, et meie uus teenus parandab müüdavate kasutatud autode ohutust ja töökindlust.“