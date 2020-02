Turvatöötaja võttis Põlvas purjus naiselt autovõtmed käest

Turvatöötaja läks olukorra kontrollimiseks auto juurde, mille naisterahvas oli juba käivitanud. Ta koputas aknale ja küsis juhilt, kas temaga on kõik korras. „Kui naine küljeakna alla lasi, siis tundsin juba alkoholilõhna, ja ta tunnistas, et on napsitanud,“ rääkis turvatöötaja.

Mees keeras autol süüte välja, võttis võtmed enda kätte ja kutsus kohale politsei. Autot roolinud naine püüdis küll turvatöötajat veenda, et elab lähedal ja võib äkki koju sõita, kuid seda palvet ignoreeriti.

Sündmuskohale sõitnud politseinikud tuvastasid Mazda rooli istunud naisel alkoholijoobe, mis on kriminaalkorras karistatav, ja viisid ta jaoskonda.

Hiljuti võttis sama turvatöötaja teiselgi roolijoodikul autovõtmed käest. 29. jaanuaril tabas ta Põlva külje all ühe kaupluse juures autojuhi, kes oli nii raskes joobes, et ei saanud sõnagi suust. Turvatöötaja sõnul tunnistas mees politseinikele, et oli juba nädal aega joonud.

Kagu patrulltalituse juht Madis Soekarusk rääkis, et igal aastal tabatakse sadu joobes juhte just tänu tähelepanelikele kaasliiklejatele. „Aasta-aastalt on see arv kasvanud ning näitab selgelt, et kogukond ei tolereeri taolist käitumist,“ lisas ta.