Võru linna aasta teoks valiti uus keskväljak

Juba praegu saab öelda, et ettevõtlus on selles piirkonnas muutunud aktiivsemaks ning elu on linnasüdamesse tagasi tulnud. Poole aastaga on siin toimunud terve hulk suurüritusi: linnapäevad, festivalid, kontserdid ja laadad. Erilist silmailu pakkus linna keskväljak jõulude ja aastavahetuse aegu, ka pälvis see rohkelt kiitust ja avalikku tunnustust. Võru linnakeskuse avalik ruum on Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fondi toel saanud uue mõõtme. Võib üsna julgelt öelda, et Võru linna keskväljakust on saanud kogu maakonna esindusväljak.