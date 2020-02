Neljas Kagu-Eesti tantsupidu kutsub sauna

IV Kagu-Eesti tantsupeo pealavastaja Heleri Kängsepp on Põlvamaalt Räpinast pärit tantsuõpetaja ja koreograaf, kes praegu tegutseb aktiivselt rahvatantsuõpetajana Tartumaal. Heleri on eelnevatel pidudel olnud liigijuht ning sel korral usaldas peo algataja ja idee autor Andre Laine talle kogu peoprotsessi. Liigijuhtidena on abiks andekad tantsuõpetajad, kes on tegevad Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaal. Liigijuhiks tulemise osas on oma nõusoleku juba andnud Andre Laine, Maido Saar, Mari Rüütli, Reelika Poroson, Marius Aave ja Maria Sikk.

Kagu-Eesti tantsupidu sai alguse 2012. aastal, mil peo algataja, Põlvamaalt pärit tantsujuht Andre Laine soovis ühisele tantsuplatsile kokku tuua Kagu-Eesti maakondade rahvatantsurühmad. Andre sõnul tundis ta toona, et rahvatants hakkab Põlvamaalt vaikselt kaduma ning ta lootis, et suurem piirkondlik tantsupidu motiveerib kohalikke tantsuõpetajaid ja ka tantsijaid. Ettevõtmine osutus väga menukaks ning kõigil kolmel siiani toimunud peol on osalenud järjest rohkem huvilisi, viimasel ligikaudu 3000 tantsijat vanuses 6 - 80 eluaastat. Peo eripäraks on kindlasti selle repertuaar, sest siiani on kõik tantsud loodud spetsiaalselt selle peo tarbeks ning üldjuhul on kasutatud värsket ja pigem kaasaegset muusikat. Samuti kannavad kõik peol osalevad tantsijad Kagu-Eesti piirkonna rahvariideid.