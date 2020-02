Taliujumise MMi sportlasi soojendas võrulaste telksaun

Lõplikult löödi sloveenlastega käed mullu novembris. «See oli üsna põnev pakkumine. Meie uus telk mahutab korraga 70 inimest, korralikult köetuna on sooja 80 kraadi,» kirjeldas Irves ja lisas, et küttepuud hankis võistluste korraldaja ise.

Varasematel MMidel ja MK-etappidel on pärast karastavaid ujumisi leili võetud võistlusalale toodud väikestes saunades ja kümmeldud tünnides. Suures saunas on aga aega pärast külmas vees võistlemist kauem soojeneda, ajada omakeskis juttu, vahetada muljeid ja surfata netis tulemustetabelis ning lõõgastuda. Paljud kogenud taliujujad kiitsid suure sauna eeliseid ja nentisid, et seal käib ümberringi mõnus melu, inimestel on aega teistega juttu ajada ja valmistuda järgmiseks stardiks.