Tõrva vallavanem võib pääseda riigikokku

Ruusmann ütles, et praegu ta veel Toompeale siirdumise mõtteid ei mõlguta. «Pole ju mõtet karu nahka enne jagama hakata, kui karu on maha lastud,» ütles ta.

Samas nentis ta, et põhjused, miks ta eelmisel aastal riigikogu valimistel otsustas osaleda, pole kuhugi kadunud. «Lagunevad kruusateed, ettevõtluse arendamiseks vajalikud riigi finantsgarantiid ja -meetmed, üürieluruumide puudus ja meditsiiniteenuste kättesaadavus süvenevad järjest suuremaks probleemiks meie piirkonnas,» sõnas Ruusmann.

Ta puutub iga päev nende kitsaskohtadega kokku ning leiab, et kohapeal jäävad tema käed nende teemade lahendamiseks tihtilugu lühikeseks.

Järgmine Euroopa Võrkpalliliidu president valitakse 19. juunil. Presidendi ametikoht kestab neli aastat ja see on palgaline töö. Praegu on Pevkur liidu asepresident ja kuulub ka Rahvusvahelise Võrkpalliliidu juhatusse.