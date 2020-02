Antsla Tarbijate Ühistu nõukogu kinnitas uue Konsumi ehitamise vajalikkust

Antsla Tarbijate Ühistu juhataja Roman Provotorov: „Uus Antsla Konsum on Antsla Tarbijate Ühistu suurusele ettevõttele piirkonnas, kus rahvaarv on jätkuvalt vähenemas, väga suur ja kõrge riskiga investeering. Majanduslikult on seda rahapaigutust isegi keeruline õigustada, siiski võtsime otsustamisel arvesse nii ettevõtte seniseid majandusnäitajaid kui ka prognoose tulevikuks, aga eelkõige oleme investeeringut tehes mõelnud inimeste soovile, et kaubandus piirkonnas oleks tänapäevane ja jätkusuutlik ka aastakümnete pärast. Selle saavutamiseks peame tagama uue kaupluse võimalikult efektiivse toimimise.“

Kaupluse ehitamine toob kaasa muudatused piirkonna praeguses kaubandusvõrgus. Peale Antsla Konsumi valmimist jätkab Tare kauplus oma senises nišis väikekauplusena. Pakleri, Hauka Konsumi, Antsla AjaO ja Linda kaupluse tegevus koondatakse uude kauplusesse. Antsla Tarbijate Ühistu nõukogu esimees Tiit Tõnts: „Oleme teadlikud ja jagame muret muudatuste pärast kaubandusvõrgus Antslas ja Kobelas, seepärast oleme koostöös omavalitsusega paralleelselt uue poe kavandamisega püüdnud leida lahendusi. Linda kaupluse osas loodame kohalike elanike mõistvale suhtumisele, sest Antslas saame ka neile pakkuda laiemat kaubavalikut ja rohkem soodustusi. Ühistu on valmis pakkuma kaupluse sisustust, kui leidub eraettevõtja, kes soovib kaubandustegevust Kobelas jätkata.“

Hoolimata kaupluste arvu vähenemisest suureneb müügipind Antslas 57% (kokku saab olema ligikaudu 1200 m2 müügipinda), mis võimaldab oluliselt laiendada kaubavalikut nii toidu-kui ka tööstuskaupade osas ning pakkuda rohkem sooduskampaaniaid. Samuti suureneb uues Antsla Konsumis ostumugavus - klient saab valida, kas soovib kasutada tavapärast kassat klienditeenindajaga, maksta iseteeninduskassas või kasutada ostudeks nutikassa pulti. Roman Provotorov: „Loodame, et uue Antsla Konsumi laiem kaubavalik ja ostumugavus kompenseerivad muudatused harjumuspärases kaubanduses ning loovad piirkonna inimestes kindlustunde, et meie väikeses vallas on võimalik pakkuda kaasaegset kaubandust.“

Lähinädalatel loodab Antsla Tarbijate Ühistu saada ehitusloa ning plaanis on uue kaupluse ehitustöödega alustada esimesel võimalusel peale ehitushanke võitja selgumist. Kui kõik kulgeb planeeritult, on uue kaupluse avamine kavas veel käesoleval aastal.