Tõrva noortevolikogusse kandideerib kaks valimispunti

„Valimiskomisjonil on hea meel, et ka sel korral on noortel huvi koos sõprade ja tuttavatega proovida üheskoos valla noorte esinduskogusse kandideerida,“ sõnas valimiskomisjoni esimees Romet Piller. Enda dokumendid esitasid tema sõnul kaks valimispunti, mis kandsid nime „Hingelt noored“ ja „Põdrala noored“.

Kuigi 17. veebruaril lõppes valimispuntide registreerimine, ei tähenda see veel kandideerimise lõppu. 3. märtsini on valimispuntidel võimalik täiendada kandidaatidega enda nimekirju ning ka üksikkandidaatidel on võimalus enda kandidatuur üles seada. Oodatud on kandideerima kõik 14-26-aastased Tõrva valla noored.

„Rõõm on tõdeda, et nii eriline noortevolikogu valimissüsteem nagu seda on meie noortevolikogul, pakub noortele huvi ka tänavu,“ ütles Tõrva valla noortevolikogu esimees Triin Jaansalu. „Võimalus kandideerida valimispuntidena või üksikkandidaadina annab noorele võimaluse saada täielik kandideerimiskogemus. Olen kindel, et uusi hindamatuid kogemusi saavad nii üksikkandidaadid kui ka valimispundis kandideerinud noored,“ lisas ta.