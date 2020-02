Argo Aadli seilab Võrru lavastusega «Kapten Mihkel»

Üks Smuuli teostes kõnelev elav jutustaja on Mihkel, kellelt on pärit neli monoloogi. Mihkel on üks kirjaniku paljukõneldud ristiisadest, vana mees, endine meremees ja kapten. Need lood on ühtaegu naljakad ja nukrad, humoorikad ja lüürilised. Ehkki Mihklit ennast võiks suisa tõsiseks ja asjalikuks nimetada, on tema keelepruuk rikas, muige ja naeru poole kiskuvalt kujundlik.