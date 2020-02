Räpinlased siiski apteegita ei jää

Tellijale

Räpina vallavanem Enel Liin tunnistas, et ravimiameti peadirektorilt Kristin Raudsepalt saabunud kiri ajas tal harja tõeliselt punaseks. Pöördumises nentis peadirektor, et praeguse seisuga on Eestis 308 nõuetele mittevastavat apteeki. Räpinas on sulgemisohus nii osaühingule Räpina Apteek kuuluv rohukauplus (Võru mnt 1a), Pharma Group OÜ-le kuuluv Südameapteek (Kooli 14a) kui ka OÜ-le Euroapteek kuuluv Pärnu Uuesilla apteegi haruapteek (Pargi 1).