Ise tehtud sinimustvalge trikoloor toob inimketi silme ette

Tellijale

See oli rohkem kui 30 aasta eest, kui otepäälastest perekond Kirbits tegi valmis trikoloori, mis neil siiani alles on ning mida oluliste tähtpäevade puhul ikka ja jälle välja võetakse. Ja siis meenub kõik see, miks ise-tehtud-hästi-tehtud lipp oluline on ja olnu meelde tuletab.