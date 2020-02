Vapper tinasõdur, kes ei andnud alla

LÄHEB HOOGU: Olev Kasak peab suurimaks veaks seda, et Konstantin Päts Eesti iseseisvuse nii lihtsalt käest andis.

Seitsmeaastane Misso poiss Olev Kasak rivistab koos vanema venna Vambolaga isa laualipu juurde üles oma tinasõdurid: ratsavägi, kahuriväelased ja jalavägi. Vägede ülevaatust saadab grammofonist kostuv «Porilaste marss», mida varem mängiti Eesti riigivanema tervitusmarsina. On 24. veebruar 1934, Eesti Vabariik on saanud 16 ja väike Olev teab, et sel päeval katab ema eriti rikkaliku pidulaua.