Igor Gräzin asub tööle Saarte praostkonnas

Gräzin rääkis, et teda ei määratud konkreetselt ühegi koguduse juurde, vaid jäeti Saarte praostkonda. "Mulle on tehtud ettepanek vikaari kohale, mis tähendab seda, et oled seotud konkreetse praostkonnaga. Ja kuna vikaar on asetäitja, kui õpetajat ei ole, siis ta on seotud mitte ühe konkreetse kogukonnaga, vaid kogu praostkonnaga," selgitas ta.