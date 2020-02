Läti tõstab alkoholiaktsiisi

Alkoholitootjad: aktsiisitõus vähendab piirikaubandus

Kui täna on pooleliitrise kange alkohoolse toote aktsiisierinevus 0,63 eurot, siis järgmisel aastal on see 0,31 eurot ühe 0,5 liitrise ja 40-protsendise toote kohta. Õlle osas oleks vahe järgmisel aastal veelgi väiksem – vaid 0,10 eurot pooleliitrise ja 4,5-protsendise toote kohta.

ATML liikmed on AS Liviko, Altia Eesti AS, AS Prike, Pernod Ricard Estonia OÜ, AS Remedia, Estonian Spirit OÜ, MOE OÜ, Tridens AS, Amber Distribution Estonia OÜ, Balmerk OÜ, AS Avallone, AS Coca-Cola HBC Eesti ja Brown-Forman Netherlands B.V.