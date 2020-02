Lõhutud infosilindrit kohe asendada ei õnnestu

Valga asevallavanem Enno Kase lausus, et bussiootegraafikud paigaldab transpordifirma, kuid silindrid on valla vastutusala. «Valga muusikakooli juures purunenud silindri asemele paigaldatakse uus. Katkisi silindreid on ka teistes peatustes ette tulnud, kuid nende asendamine pole hetkel võimalik, sest antud silindreid enam ei toodeta.»