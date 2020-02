Selgusid festivali Koolitants piirkondlikele tantsupäevadele valitud tantsud

Kuu aja eest alanud maakondlikud tantsupäevad on lõpule jõudnud, erinevatele festivalilavadele üle Eesti jõudis pea 6500 noort andekat tantsijat. Ühe uuendusena naasevad tänavu pärast mõneaastast pausi programmi tagasi piirkondlikud tantsupäevad, kuhu žürii valib tööd maakondlikelt tantsupäevadelt.

Alanud hooajal kuuluvad maakondlike tantsupäevade põhižüriisse tantsija ja tantsukunstnik Kaisa Kattai, klassikalise tantsu õpetaja ja tantsija ning koreograaf Valeria Januškevitš ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpukursuse tudeng Carl Heinrich Pruun.

Mida peab žürii hindamise juures oluliseks, selgitas Valeria Januškevitš: „Tantsudes me vaatame kahte poolt – üks on õpetaja osa selles ja teine tantsijate panus. Meelde jäävad teosed, kus need kaks poolt ei ole eraldi, vaid sealt kumab läbi tantsijate ja tantsuõpetaja koostöö ja usaldus. Siis on ka keerulist koreograafiat tantsijatel mugav ja hea tantsida.“

Kaisa Kattai sõnutsi osutusid valituks tantsud, mis paistsid silma millegi erilise poolest, olgu see siis leidlik idee, tantsijate artistlikkus, kostüümid, lavakasutus. «Peamine on aga ikka see, et kõik need komponendid moodustaksid kunstilise terviku,» sõnas Kattai.

Sel aastal valib lõppkontsertidel esinevad tantsud välja lavastusmeeskond.

«Lavastusmeeskonna ülesanne on koostada kontsert, mida nad soovivad publikule ja osalejatele pakkuda, lähtudes Koolitantsu eesmärkidest ja lavastajate kunstilisest nägemusest. Kindlasti on see teistsugune elamus ja kogemus kui punktide kokkulugemine, millega tantsusündmustel osalejad siiani harjunud on,“ ütles Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Lisaks jõuavad lõppkontsertide off-programmi ka noorte tantsijate esitatud tantsulavastused.

Piirkondikele tantsupäevadele pääsejad

Valgamaa

Tantsustuudio LYS tantsuga "Lumememmede saamislugu", juhendaja Ulvi Riitsalu, mudilased;

Tantsukool HOP Dance tantsuga "Nõidade öö", juhendaja Kerli Vessin, 1. - 4. klass;

Tantsukool HOP Dance tantsuga "Rokime!", juhendaja Jelena Melts, 1. - 4. klass;

Studio Joy (Richard) tantsuga "Sebimine suures linnas", juhendaja Laura Gorodko, 4.-7. klass;

Tantsukool HOP Dance tantsuga "Koopast välja!", juhendaja Kerli Vessin, 4.-7. klass;

Studio Joy (Klaim) tantsuga "Impulss", juhendaja Alexander Makarov, 6. - 9. klass;

Tantsutrupp LP tantsuga "Sina ja taevas ja maa", juhendaja Egely Pruuli, 10.-12. klass;

Tantsukool HOP Dance tantsuga " Julge olla!", juhendajad Jelena Melts, Kerli Vessin, 10.-12. klass;

Tantsutrupp LP tantsuga "Itk", juhendaja Egely Pruuli, 10.-12. klass.

Põlvamaa

Meie Stuudio tantsuga "Lõbusad vihmaussid", juhendaja Andre Laine, mudilased;

Meie Stuudio tantsuga "Mõni tuleb, mõni läheb", juhendaja Andre Laine, 1. - 4. klass;

Meie Stuudio tantsuga "Näljased haid", juhendaja Andre Laine,

4.-7. klass;

Meie Stuudio tantsuga "Ärivaist", juhendaja Tiina Ilves, 4.-7. klass.

Võrumaa

Võru Tantsukeskus tantsuga "Usinad sipelgad", juhendaja Andre Laine, mudilased;

Võimlemisklubi Janika Võru osakond tantsuga "Pokud rännuteel", juhendaja Eliise Abel, mudilased;

VK Sirutus tantsuga "Tüdrukud", juhendaja Tea Kõrs, 1.-4. klass;

Võimlemisklubi Janika Võru osakond tantsuga "Maailma loomine", juhendaja Eliise Abel, 1.-4. klass;

VK Sirutus tantsuga "Kukela", juhendaja Tea Kõrs, 1.-4. klass;

Võru Tantsukeskus tantsuga "Laske sisse, andke kommi", juhendaja Egely Pruuli; 1.-4. klass

Võimlemisklubi Janika Võru osakond tantsuga "Metsahaldjad", juhendaja Eliise Abel vanuseastmes 1. - 4. klass

Tantsuselts Pärliine tantsuga "Seeneralli", juhendaja Leili Väisa vanuseastmes 1. - 4. klass;

Võru Tantsukeskus tantsuga "Kaotatud mäng", juhendaja Andre Laine, 4.-7. klass;

Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Vaksalis", juhendaja Ly Berishvili, 4.-7. klass;

Võru Tantsukeskus tantsuga "Patta tagasi", juhendaja Andre Laine, 4. - 7. klass;

Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Sähvatus", juhendaja Janeli Sikaste, 6.-9. klass;

Tantsuselts Pärliine tantsuga "Õnnetoojad", juhendaja Leili Väisa, 6.-9. klass;

SIJA/VK Sirutus ja VK Jaanika tantsuga "Une meeles", juhendaja Tea Kõrs, 6.-9. klass;

VK Sirutus tantsuga "Prototüüp", juhendaja Kadi Voitka, 10.-12. klass;

Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Lootos", juhendajad Ly Berishvili, Janeli Sikaste, 10.-12. klass;