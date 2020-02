Valgas pussitada saanud mees suri haiglas

"Täna kell 02.47 teatati häirekeskusele, et Valgas Savi tänaval lõi meesterahvas noaga teist meest. Raskelt kannatada saanud 55-aastane mees suri haiglas.

47-aastane mees, keda on alust rünnakus kahtlustada, peeti politseipatrulli poolt kinni sündmuskoha lähedal. Teada on, et mehed olid omavahel tuttavad. Omavaheliste probleemide lahendamiseks ei ole vägivald kunagi lahendus, antud juhul põhjustas konflikt kõige hullema – inimelu kaotuse."