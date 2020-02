GALERII ⟩ Põlvamaa vapimärgi pälvis Leo Kütt

12 aastat tagasi lükkas Kütt käima Värska veekeskuse, seejärel Räpina Inkubatsioonikeskuse ehk loomemaja, millest on välja kasvanud ja iseseisvunud kümned ettevõtted. Läinud aastal sai tema eestvedamisel uue elu ja hingamise Koiva maja ehk Räpina muusikakooli endine hoone, mis on nüüd omamoodi koduks 11 ettevõtjale.

Suuresti Küti õlul on ka rahvusvaheliste suhete arendamine ja hoidmine. Suhteid on loodud venelaste, valgevenelaste, soomlaste, lätlaste ja ukrainlastega. Mees on Räpina vallavolikogu liige ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige ning kuulub mitme MTÜ juhatusse.

Põlvamaa teenetemärgi vääriliseks arvati Sirje Vill, Margus Narusing ja Enel Liin.

Ajakirjaniku ja õpetajana töötanud Vill lõi 1993. aastal Põlva Linna Harrastusteatri, mille põhisuunaks on kujunenud kultuurilooliste näidendite lavale toomine. Ta on Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees ning innukalt seisnud suurmehe sünnitalu taastamise eest Himmastes.

Margus Narusing on Lämmijärve äärse kalandussektori arendaja, piirkonna oluline tööandja ning kogukondade aktiivne eestvedaja. Ta on aktiivselt osalenud kalanduspoliitikas, korraldanud kalameeste tööd ning tegelenud kalamüügiga edukalt nii kodu- kui välismaal. Narusing on ka Räpina vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni esimees.

Enel Liin on 2005-2017 Veriora vallavanema ning 2017. aasta lõpust Räpina vallavanemana aidanud silmnähtavalt kaasa nii paikkonna kui maakonna arengule. Praegu juhib ta ühtlasi Põlvamaa Omavalitsuste Liitu. Eesti arengu üheks võtmeks peab staažikas omavalitsusjuht maaelu arengu toetamist. Liini hobid on käsitöö, aiandus, kalastamine ja lugemine. Oma inimene on ta Veriora Perenaiste Seltsis.

Aukirja saajad

Põlvamaa aukirja pälvisid 18 aastat Põlva politseijaoskonna ridades töötanud, tulemuslikult ennetustöösse panustanud Katrin Satsi; pool sajandit Põlva lasteaias Lepatriinu töötanud Mare Värton, Kagu-Eesti tantsupidude pealavastaja, Põlva spordi- ja tantsukooli Meie Stuudio juht ning rahvatantsurühmade Mandariinid ja Värten juhendaja Andre Laine; peaaegu 22 aastat Räpina vallas talu pidanud vallavolikogu liige Argo Must ning tunnustatud laulupedagoog Margot Suur, kelle õpilased on edukalt esinenud nii riiklikel kui rahvusvahelistel konkurssidel.

Vastuvõtul esinesid Räpina kammerkoor, Kait Tamra ning tantsutrupp Dancing Dreams Aveli Asberi juhendamisel. Eriti mõjusalt kõlas Kait Tamra «Oma saar» autori ja kammerkoori ühises esituses.