GALERII ⟩ Valgamaa vapimärgi pälvis Arula külavanem Voldemar Tasa

Eluaeg orienteerumisega tegelenud Tasa on olnud treener, vabakategooria kohtunik, Madsa ja Kääriku spordibaasi juhataja, AS-i Kuutsemäe tegevdirektor, osalenud aastast 1982 Tartu suusamaratoni korraldamisel, aastast 2003 OÜ Lutsujärve juhatuse liige.

Voldemar Tasa on olnud aktiivne kaitseliitlane selle asutamisest saadik, samuti Erna seltsi liige. Erna retkedel on ta osalenud vastutegevuse rühmas ja rajateenistuses. Eesti Kaitseliidu taasasutaja 1990. aastal, praegu eelkõige tegev Noorte Kotkaste ja Kodutütarde kaardi- ja orienteerumiskoolitustel.

Lisaks spordi-ja kaitseliidu-alasele tegevusele on Voldemar Tasa ka aktiivne külavanem. Koos abikaasa Eikega korraldatakse Arula küla kokkusaamisi, kultuuriüritusi, antakse välja raamatuid jms. Voldemar ja Eike Tasa Lutsu talust on kujunenud Arula külaelu ja -seltsi keskus. 1996. aastast on ta Arula külavanem. Mullu tähistati Arula küla esmamainimise 600. aastapäeva.

Voldemar Tasa ind ja ettevõtlikkus pole siiani raugenud. Lisaks orienteerumisele ja suusamaratonil kaasa löömisele suudab ta edukalt ka saunamaratoni korraldamisel kaasa lüüa. Tänavune Euroopa Saunamaraton Otepääl toimus just Tasa kaasabil esimest korda orienteerumiskiipidega.

Valgamaa Teenetemärgi pälvis perearst Tatjana Laadi, kes on aastaid propageerinud tervislikke eluviise - toitumist, liikumist ja alkoholist sõltumatut eluviisi, karskust ja mõõdukust. Ta on Valgamaa maapiirkonna ühe suurima nimistu ja koormusega perearst ning kooliarst ka Keeni põhikoolis. Tema eestvedamisel sai Keeni põhikoolist Tervist Edendavate Koolide võrgustiku liige. Tatjana Laadi on ise sportlike eluviisidega, innustades ja kaasates kohalikke.

Laadi on aktiivne Naiskodukaitse liige ning olnud pikka aega Sangaste vallavolikogu liige ja sotsiaalkomisjoni liige. Ka praeguses Otepää vallavolikogus on ta volikogu liige ja sotsiaalkomisjoni liige.

Otepää medali pälvisid Ene Väärsi, Rein Männiste ja Kadri Toomsalu.

Ene Väärsi on pereõena piirkonnas töötanud juba üle 40 aasta. Ta on sõbralik, abivalmis ja hooliv, tema peale saab alati kindel olla. Väärsi on oma patsientide jaoks olemas ka väljaspool tööaega.

Reim Männiste valiti Eesti Mesinike Liidu poolt Eesti 2019. aasta mesinikuks. Ta on elupõline mesinik: pärast sõjaväeteenistust pole enam kui 30 aastat ühtegi muud tööd teinud. Ligi 300 mesilaspere paiknevad mitmel pool nii Otepää kui Valga vallas.

Kadri Toomsalu on suure pere ema – tema peres kasvab 20 last. Perekond Toomsalud on optimistlikud inimesed, kes ei virise, nende lapsed on töökad, rõõmsameelsed, hoolsad ning tublid õppijad. Suur pere on sõbralik ja kokkuhoidev. Toomsalu on saanud ka Otepää valla aasta ema tiitli.

Vastuvõtul võtsid sõna Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkla, vallavanem Kaido Tamberg ning Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits.